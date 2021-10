Conseillé par le cabinet Desfilis IMV Technologies s'associe à Montagu Private Equity

Fondée en 1963 par Robert Cassou, l'inventeur de la paillette bovine, le groupe IMV Technologies s'est imposé à l'international en tant qu'acteur majeur dans le secteur des biotechnologies de reproduction vétérinaire et médicale.

Sa croissance a été soutenue depuis 2014 par Qualium Investissement qui a permis au management de mener à bien 7 opérations de croissance externe et poursuivre avec succès sa stratégie de recherche et développement pour lui assurer une place de leader mondial de la reproduction assistée animale.

L'année 2021 marque une nouvelle étape dans le développement d'IMV Technologies avec l'arrivée de Montagu Private Equity comme nouvel actionnaire de référence.

Alain de Lambilly, CEO du groupe IMV Technologies, se félicite de cette opération : « Nous sommes ravis de nous associer à Montagu et voyons des opportunités considérables à venir. La profonde expertise de Montagu dans les secteurs de la santé et de la technologie sera un atout majeur pour notre entreprise. Le partenariat de Montagu nous permettra d'accélérer la croissance de l'entreprise grâce à des investissements importants notamment dans l'innovation. »

Dans cette opération de cession du groupe IMV Technologies par Qualium Investissement au profit de Montagu Private Equity, le management d'IMV Technologies a choisi d'être accompagné par le cabinet Desfilis sous l'égide de Philippe Rosenpick, associé co-gérant, et de Sidney Lichtenstein, collaborateur, qui ont œuvré au succès de l'opération dans ses aspects corporate et transactionnel en permettant à toutes les parties prenantes de mettre en adéquation leurs objectifs et leurs besoins. Le management d'IMV Technologies était également accompagné par Sycomore Corporate Finance concernant les aspects financiers de l'opération.

Opération réussie, Guillaume Jabalot, directeur de Montagu Private Equity exprime également sa satisfaction : « L'équipe de direction va accélérer la croissance et l'innovation chez IMV Technologies, renforcer sa position de leader au niveau mondial et ouvrir de nouvelles voies de croissance. »

Dans le cadre de cette opération, Montagu Private Equity et Qualium Investissement ont été conseillés, respectivement, par les cabinets d'avocats Weil Gotshal & Manges et Willkie Farr & Gallagher.