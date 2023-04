Conseil supérieur du notariat : La mini-série du « l’Etude » primée aux TOP/COM

Les Top/Com sont des trophées décernés aux meilleures opérations de communication sur une année, par des jurys de professionnels du marketing, de la communication et des RH ainsi que des experts. Le Conseil supérieur du notariat (CSN) a obtenu un Top/Com d’argent qui vient récompenser la créativité et l’efficacité de la campagne de communication mise en place en 2022 pour illustrer et diffuser la raison d’être du notariat auprès de l’ensemble de la profession.

Traduire en image la raison d’être du notariat

En septembre 2021, après plusieurs mois de travaux, d’échanges et d’auditions de personnalités autour de ce qui fonde le notariat, son utilité, sa cohésion et ce qui mobilise notaires et collaborateurs au quotidien, la profession s’est dotée d’une raison d’être :

« Sous le sceau de l’Etat,

Conseiller avec rigueur et impartialité,

Accompagner avec humanité et discrétion,

Exprimer l’équilibre des volontés dans le cadre fixé par la loi,

Conserver les actes pour toujours,

Et agir ainsi pour la paix au cœur de la société. »

Afin de partager et illustrer concrètement celle-ci auprès des 17 300 notaires de France et de leurs 67 500 collaborateurs, le Conseil supérieur du notariat s’est adjoint les services de l’agence CAPA Corporate pour réaliser ce qui deviendra - L’étude - une minisérie en 6 épisodes de 8 minutes mettant en lumière cette raison d’être dans le quotidien d’une étude notariale.





L’Etude, la minisérie du CSN produite par Capa Corporate sur le quotidien des offices

500 000 vues du public, un véritable succès

Fort du succès de la série auprès de la profession et au regard de l’intérêt des sujets abordés pour l’ensemble des Français (union, succession, mandat de protection future, …), le CSN a choisi de rendre publique cette série sur ses plateformes. Depuis l’ouverture au public sur le compte YouTube Notaires de France et son compte LinkedIn, la mini-série enregistre près de 500 000 vues.





