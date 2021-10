Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris : Philippe Sechet élu président

Temps fort de la vie de l'institution, cette Assemblée générale (AG), conduite de façon dématérialisée par Bruno Fouché, alors Président du Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris, a permis aux 238 géomètres-experts de la région francilienne de se réunir pour renouveler un tiers des élus du Conseil régional. Parmi les changements organisationnels opérés lors de l'AG, Philippe Sechet a été nouvellement élu Président du Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts pour la première fois, pour une prise de fonction le 15 juin prochain. Les Conseillers régionaux composant la nouvelle équipe sont Rémi George (1er Vice-Président), Alain Huck (2ème Vice-Président), Denis Brachet (Trésorier), Christophe Luquet (Secrétaire), Agnès Mandroit (membre), Gilles Messiez-Poche (membre réélu), Alexandre Moucquot (membre nouvellement élu) et Isabelle Planque (membre nouvellement élue).

L'expression démocratique s'adapte à la crise sanitaire

En optant pour une solution numérique QuizzBox, simple d'usage et sécurisée, le Conseil régional de Paris a tenu à répondre à l'ensemble des exigences indispensables à au renouvellement du scrutin et à assurer que son déroulement soit parfaitement adapté aux contraintes posées par le contexte sanitaire. Cette application permet l'identification et la confidentialité de chaque vote exprimé en temps réel, ainsi que la possibilité pour le Président de l'Assemblée générale de paramétrer les différentes modalités de vote et, in fine, d'assurer le bon déroulement de cette élection. « Sur le terrain, les géomètres-experts accompagnent particuliers et professionnels au plus près de leurs besoins, grâce à leur connaissance fine du territoire. L'ampleur du dispositif mis en œuvre à l'occasion de ce renouvellement électoral témoigne une fois de plus de l'importance qu'accorde la profession à son implantation régionale. », a précisé Philippe Sechet.

Une transition numérique bien avancée

L'organisation dématérialisée des temps forts de la vie de l'institution montre sa capacité à innover et à s'adapter, et prouve que la profession a largement amorcé son virage digital. Comme pour son 45è Congrès tenu à distance, le renouvellement des instances régionales à l'occasion des assemblées générales dématérialisées a permis à l'Ordre des géomètres-experts de démontrer l'agilité de l'ensemble de la profession.

Les chiffres clés de la profession de géomètre-expert -1 866 géomètres-experts inscrits au tableau de l'Ordre -1 125 cabinets répartis sur l'ensemble du territoire Une branche de 10 000 salariés structurée essentiellement en PME