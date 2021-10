Conseil départemental : débat autour d'un budget supplémentaire au budget principal 2020

Comme le rappelle le Conseil, « depuis le mois de mars, un salarié sur trois a perdu du pouvoir d'achat, 45 % de nouveaux ménages se sont retournés vers le Secours populaire pour bénéficier d'aides alimentaire, un million d'emplois ont été détruits dans le pays et plus de 5 000 nouveaux allocataires du RSA ont été enregistrés dans le Val-de-Marne ».

Pour le Département, cette situation alarmante « se traduit par des dépenses de RSA qui enregistrent une progression soutenue de 9,88 % et de 15,34 % sur les cinq derniers mois, soit une inscription budgétaire supplémentaire de 6 millions d'euros ». Cette crise confirme que l'échelon départemental est « pertinent, déterminant et efficace », assurant un rôle de « bouclier social ».

Le budget supplémentaire, bien que contraint, en est l'illustration avec des dépenses de fonctionnement qui progressent de 22 631 141 euros. Les dépenses Covid, hors dépenses de personnel, sont estimées à 20,70 millions d'euros. Celles-ci recouvrent notamment la distribution, entre autres, de masques, de gel hydro-alcoolique, de fruits et légumes. Plus de 2 millions de masques ont ainsi été distribués gratuitement aux agents, aux salariés et aux salariées des services d'aide à domicile, aux publics très précaires puis à toutes les Val-de-Marnaises, à tous les Val-de-Marnais et, plus récemment, aux collégiens et collégiennes des 105 établissements.