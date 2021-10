Conseil d'Etat : levée de l'interdiction générale et absolue de manifester

Saisi par plusieurs associations et syndicats, le juge des référés du Conseil d'Etat a récemment dû se prononcer sur l'article 3 du décret du 31 mai 2020 interdisant, dans le cadre de l'état d'urgence lié à la crise sanitaire, les rassemblements, réunions ou activités réunissant plus de dix personnes dans l'espace public.

Les requérants ont demandé la suspension de ce décret, pour « atteinte grave et manifestement illégale » portée aux libertés de réunion et de manifester et alors que le respect des gestes barrières et le port du masques suffisent à répondre à l'objectif de protection de la santé.

Des restrictions de circulation non justifiées

Dans sa décision du 13 juin, le juge des référés a tout d'abord relevé que le Haut Conseil de la santé publique, dans ses dernières recommandations d'avril 2020, n'a préconisé « aucune restriction à la circulation dans l'espace public » dès lors que la règle de distanciation d'un mètre et le port du masque étaient respectés et qu'aucune reprise de l'épidémie n'était constatée.

Rappelant que la liberté de manifester est une liberté fondamentale, le juge des référés a estimé qu'en l'absence de circonstances particulières, l'interdiction des manifestations sur la voie publique ne peut être justifiée par les risques sanitaires que lorsque les « mesures barrières » ne peuvent être respectées ou que l'événement risque de réunir plus de 5 000 personnes.

Le Conseil d'Etat a également rappelé que « toute manifestation sur la voie publique doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la mairie ou la préfecture », et que les autorités de police ou le préfet peuvent décider de l'interdire s'ils considèrent qu'elle est de nature à troubler l'ordre public, y compris pour des motifs sanitaires, ou lorsque les circonstances locales l'exigent.

Dès lors, le juge des référés a fait droit à la demande des requérants et suspendu l'article 3 litigieux, pour les manifestations sur la voie publique soumises à l'obligation d'une déclaration préalable.