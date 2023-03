Conseil d’Etat : le Gouvernement a 6 mois pour garantir la survie des petits cétacés dans le golfe de Gascogne

Saisi par trois associations de défense de l'environnement, le Conseil d’État a, dans sa décision le 20 mars 2023, exigé que le Gouvernement ferme, dans un délai de six mois, les zones de pêche dans le golfe de Gascogne pour des périodes appropriées, afin de limiter le nombre de décès de dauphins communs, grands dauphins et marsouins communs, victimes de captures accidentelles lors des actions de pêche. Ces fermetures viendront en complément des dispositifs de dissuasion acoustique par les bateaux de pêche qui ont déjà été déployés. Une estimation fiable du nombre annuel de captures accidentelles devra également être mise en place.

L’objectif de ces différentes mesures est de garantir un état de conservation favorable du dauphin commun, du grand dauphin et du marsouin commun, conformément aux obligations issues du droit européen de la pêche[1] et de la directive « Habitats » de 1992[2] .

Petits cétacés : un état de conservation actuellement défavorable

Dans sa décision, la Haute juridiction administrative relève que le nombre de décès par capture accidentelle dû aux activités de pêche menace la conservation des dauphins et marsouins dans le golfe de Gascogne. En effet, depuis 2018, il dépasse chaque année la limite maximale permettant d’assurer un état de conservation favorable en Atlantique Nord-Est selon les différentes estimations disponibles. À ce jour, les trois espèces concernées sont dans un état de conservation défavorable, le dauphin commun et le marsouin commun faisant même face à un danger sérieux d’extinction, au moins régionalement, selon les données de l’inventaire national du patrimoine naturel.

Fermetures temporaires de zones de pêche

Le Conseil d’État note également, à partir des connaissances scientifiques disponibles, que l’équipement des bateaux de pêche en dispositifs de dissuasion acoustique est insuffisant pour réduire suffisamment les captures accidentelles et donc pour garantir un état de conservation favorable des espèces de petits cétacés dans le golfe de Gascogne. De ce fait, il ordonne au Gouvernement de prendre, sous six mois, des mesures de fermeturede la pêche sur des zones et pendant des périodes appropriées, en complément des dispositifs de dissuasion acoustique.

Estimer plus précisément les captures accidentelles

Enfin, le juge administratif, relevant que le système de contrôle des captures accidentelles mis en place laisse persister des niveaux élevés d’incertitude sur la fréquence et les causes des captures accidentelles des cétacés, ordonne également que, sous six mois, des mesures complémentaires soient prises pour permettre d’estimer de manière plus précise le nombre de captures annuelles de petits cétacés, notamment en poursuivant le renforcement du dispositif d’observation en mer.