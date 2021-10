Connect, le nouveau service de Qonto de gestion automatisée des finances des PME

Fondée en 2016 par Steve Anavi et Alexandre Prot, la solution de Business Finance Management Qonto souhaite aujourd'hui devenir la néobanque européenne de référence en matière de gestion financière des PME. C'est dans cette optique que l'entreprise a lancé un nouveau service, Connect.

Après avoir levé 104 millions d'euros en janvier dernier et dépassé le seuil des 100 000 entreprises clientes cet été, Qonto réaffirme son ambition, celle de proposer aux entrepreneurs et aux TPE/PME des services financiers automatisés pour les libérer des tâches chronophages et leur permettre de se concentrer sur l'activité de leur entreprise. Avec Connect, Qonto se place au plus près de l'activité et des besoins des chefs d'entreprises.

Gestion automatisée des finances d'entreprises

Connect offre une gestion financière en pilote automatique, notamment via des applications business tierces sélectionnées capables de communiquer directement avec un compte Qonto pour récupérer certaines informations, en vue de fournir un service financier complémentaire.

Ainsi, les clients de Qonto peuvent accéder à une cinquantaine de services connexes complémentaires à l'offre souscrite, afin d'optimiser la gestion de leur finance et du flux de trésorerie, de préparer leur comptabilité, de suivre leurs dépenses de près ou encore de fluidifier le travail en équipe (avec des outils comme Slack par exemple, qui sera disponible dès fin septembre).

Les clients peuvent également compter sur des services partenaires déjà intégrés dans les domaines de la comptabilité, comme Acasi, Ça Compte Pour Moi, Dougs, Pennylane, Quickbooks, de l'assurance (Easyblue) et les terminaux de paiement (iZettle).

Devenir leader du Business Finance Management

Avec Connect, Qonto poursuit sa dynamique d'accompagnement et de simplification du quotidien des TPE/PME afin de se positionner comme leader du Business Finance Management. Pur Alexandre Prot, CEO et co-fondateur de Qonto, « chaque entrepreneur devrait pouvoir se concentrer sur ce qui est important. Notre mission est de simplifier au maximum la vie des TPE/PME, en leur proposant une solution "tout-en-un" qui mette en pilote automatique la gestion de leurs finances. ».

Pus précisément, le Business Finance Management englobe l'ensemble des services bancaires et outils digitaux permettant de mettre en pilote automatique la gestion financière des entreprises. Cela comprend notamment des services bancaires quotidiens en temps réel, une gestion fluide et flexible des dépenses d'équipe, la préparation automatisée de la comptabilité grâce à la réconciliation des transactions et la synchronisation depuis le compte des différents outils de gestion d'entreprise.