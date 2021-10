Conjoncture économique : ralentissement de la croissance et frilosité d'investissement

Le 2e trimestre marque la poursuite de la légère érosion de la croissance économique des TPE-PME françaises, même si celle-ci reste à un niveau élevé. L'activité a en effet progressé, à nombre de jours comparables, de 2,1 % par rapport au 2e trimestre 2017 (indice à 102,1). Les TPE-PME françaises affichent ainsi une hausse moyenne de 2,4 % sur les quatre derniers trimestres.

L'augmentation d'activité semble donc ralentir depuis le début d'année 2018 mais les TPE-PME françaises affichent tout de même un 5e trimestre consécutif de hausse supérieure à 2 %.

Côté investissement en revanche, la baisse se poursuit depuis la fin d'année 2017. Les TPE-PME françaises ont réduit les montants investis de 3,3 % après celles de

3,8 % au 1er trimestre et de 2 % au 4e trimestre 2017.

L'effet de base était toutefois fortement défavorable, les résultats du 2e trimestre 2017 auxquels ils sont comparés ayant été très bons (+ 2,5 %). L'analyse moyenne sur les quatre derniers trimestres montre une baisse de 1 % des investissements.

L'analyse territoriale de l'évolution d'activité

• Pour le quatrième trimestre consécutif, soit une année complète, toutes les régions bénéficient de la croissance du chiffre d'affaires. Contrairement au précédent trimestre, les écarts entre régions se sont resserrés.

• Le podium des régions est similaire à celui du 1er trimestre, mais avec des résultats inférieurs : la Bretagne

(+ 3,1 %), l'Auvergne-Rhône-Alpes (+ 2,9 %) et les Pays-de-la-Loire (+ 2,8 %) continuent, comme depuis le début d'année 2017, de porter la croissance française. La Bourgogne-Franche-Comté (+ 2,7 %) confirme son regain de forme et poursuit sa remontée au classement des régions. La Nouvelle-Aquitaine (+ 2,4 %) se hisse dans le top 5 des régions pour le 3e trimestre consécutif. L'Occitanie (+ 2,2 %) complète le groupe des régions affichant une hausse de chiffre d'affaires supérieure à la moyenne nationale.

• La Corse, le Grand Est, les Hauts-de-France et la Normandie enregistrent une hausse au niveau de la moyenne française (+ 2,1 %), mais inférieure à celle du trimestre précédent.

• L'Île-de-France (+ 1,8 %) et le Centre-Val-de-Loire

(+ 1,7 %) améliorent leur performance du 1er trimestre, mais stagnent en fin de classement. C'est également le cas de Provence-Alpes-Côte d'Azur (+ 1,2 %) mais avec un résultat en deçà du début d'année. La Réunion

(+ 0,9 %) ferme à nouveau la marche mais enregistre un quatrième trimestre consécutif de légère croissance.

• En termes d'investissement en revanche, la frilosité des TPE-PME est toujours de rigueur : seules celles de Bretagne (+ 5,9 %), région décidément très dynamique sur le 2e trimestre et qui, de surcroit, ne bénéficiaient pas d'un effet de base favorable, et de La Réunion (+ 5,9 %), ont augmenté et de façon très significative, les montants investis. Pour toutes les autres régions, l'effort d'investissement a été moins important qu'un an plus tôt. La situation est tendue pour l'Occitanie, qui affiche une troisième très forte baisse (- 7,3 %) et se situe tout en bas du classement. La situation est similaire pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec une troisième baisse consécutive (- 5,9 %) et Grand Est (- 6,2 %), avec une deuxième forte baisse.

L'évolution de l'indice d'activité et d'investissement par secteur

La croissance de l'activité a concerné les TPE-PME de huit des neuf secteurs suivis par l'Ordre des experts-comptables, comparativement à la même période de l'année précédente. Les TPE-PME du secteur des transports et de l'entreposage trustent toujours la première place du classement et affichent une hausse d'activité de 6,4 %. Elles portent la croissance avec, dans une moindre mesure, celles des activités spécialisées, scientifiques et techniques (+ 2,8 %), du commerce (+ 2,4 %) et des activités financières et d'assurance (+ 2,3 %).

Les TPE-PME de l'industrie manufacturière (+ 1,8 %), de l'hébergement restauration (+ 1,8 %), de la construction (+ ,9 %) et des autres activités de services (+ 0,9 %) ont connu une hausse d'activité inférieure à la moyenne nationale. Celles des activités immobilières affichent un recul de 1,3 %, succédant à cinq trimestres de croissance.

Sur le front de l'investissement, la frilosité touche de nouveau la plupart des secteurs analysés puisque seules les TPE-PME des activités financières et d'assurance (+ 5,1 %), des activités spécialisées, scientifiques et techniques (+ 4,4 %, soit un quatrième trimestre consécutif de hausse) et des transports et l'entreposage (+ 1,2 % soit un sixième trimestre consécutif de hausse) ont accru leur effort en la matière.

Les TPE-PME du secteur du commerce ont réduit de 2,4 % les montants investis. La baisse se poursuit et dépasse les 6 % pour les cinq autres secteurs : - 6,1 % dans la construction ; - 7,1 % pour l'industrie manufacturière ; - 8 % pour les autres activités

de services ; - 8,1 % pour l'hébergement restauration et - 8,7 % pour les activités immobilières.

L'évolution des indices par tranche de CA

Trois des quatre catégories de TPE-PME ont de nouveau bénéficié de la croissance. Les structures réalisant entre 250 et 499 K€ de chiffre d'affaires annuel, qui enregistraient déjà la plus faible hausse lors des trois derniers trimestres, ont affiché une baisse d'activité de 0,3 %. La croissance nationale reste toujours portée par celles de plus grande taille, réalisant plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires annuel (+3,3 %). Les plus petites, réalisant moins de 250 K€ de chiffre d'affaires annuel (+1 %) et celles réalisant entre 500 et 999 K€ (+0,8 %), affichent de nouveau des hausses proches et qui restent inférieures à la moyenne nationale.

Pour le troisième trimestre consécutif, seules les plus grandes structures (plus

d'1 million d'€) ont accru les montants investis (+ 3,4 %) et limité la baisse globale. Les plus petites entreprises restent très prudentes : -15,2 % pour les structures réalisant moins de 250 K€ de chiffre d'affaires annuel ; - 10,9 % pour celles dont l'activité annuelle se situe entre 250 et 499 K€. Les TPE-PME réalisant entre 500 et 999 K€ continuent également de réduire leur investissement (- 2,3 %).