Congrès internationaux : la capitale toujours en pointe

Depuis 2010, Paris occupe systématiquement l'une des deux premières places du classement. Celui de 2017 place Paris à égalité avec Vienne et derrière Barcelone. La capitale française a accueilli, l'année dernière, un total de 190 congrès répondant aux critères ICCA et 112 000 congressistes, contre 196 événements et 74 586 participants en 2016.

La capitale voit ainsi très fortement augmenter son nombre de congressistes, avec un impact positif direct sur l'attractivité de la destination et l'activité économique des professionnels parisiens qui les reçoivent (transport, hébergement, etc.).

Viparis, l'opérateur des 10 principaux sites de congrès-expositions du Grand Paris, confirme ces résultats positifs. Ainsi, l'année dernière, 22 congrès internationaux ont été accueillis à Paris, dont sept de plus de 5 000 congressistes, contre 14 organisés en 2016 et seulement deux de plus de 5 000 congressistes.