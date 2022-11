Congrès des maires : un moment consacré à l’Ukraine

La 104e édition du Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France s’est déroulée au Parc des expositions de la porte de Versailles, du mardi 22 au jeudi 24 novembre. L’association des maires de France (AMF) a profité de ce rassemblement pour exprimer sa solidarité envers les habitants et les maires d’Ukraine confrontés à la guerre, qui semble s’installer dans la durée.

Pour l’occasion, l’AMF avait convié Vadym Omelchenko, l’ambassadeur d’Ukraine en France, ainsi qu’Andriy Sadovy, Borys Filatov, Oleksandr Kodola, Vitaliy Maletskiy, Artem Semenikhin, et Olena Batourlym, respectivement maires des villes de Lviv, Dnipro, Nijyn, Krementchouk, Konotop et Itchnia. Trois d’entre eux, ont pris la parole pour témoigner de la situation dans leur commune et remercier la France de leurs actions et de leur soutien. Le président Volodymyr Zelensky a aussi adressé un mot aux maires de France dans une vidéo diffusée dans la salle.

« Un enjeu éthique et moral »

« Il était évident pour nous d’évoquer l’Ukraine, et de le faire aux côtés des maires ukrainiens. Dès que la Russie a lancé son attaque en Ukraine, l’AMF a, dans les 24 heures qui ont suivi, lancé une mobilisation auprès des maires pour organiser dans l’urgence l’envoi d’une aide humanitaire en Ukraine, en Pologne et en Moldavie, en partenariat avec la Protection civile », a rappelé le maire de Cannes et président de l’AMF David Lisnard, durant son discours inaugural. François Richez, président de la Fédération nationale de la protection civile, a ensuite donné des chiffres en précision : « Avec les élus, nous avons acheminé sur place 8 000 tonnes de matériels, soit 15 000 palettes en quelques mois et l’équivalent de 24 airbus A380 ». L’accueil et l’intégration des réfugiés dans les villes françaises ont ensuite été évoqués par David Lisnard. « Nous avons accueilli nos frères ukrainiens en grand nombre, essentiellement des femmes et des enfants qui partaient, non par peur, ni pour fuir la guerre, mais pour ne pas encombrer les combattants. Cette intégration devait se faire de façon massive et rapide. C’était un enjeu éthique et moral, et là encore les maires ont été au rendez-vous » a-t-il souligné.

Besoin de générateurs et de groupes électrogènes pour l’hiver

« Il va falloir passer l’hiver et pour cela il faut de l’électricité et du chauffage, donc des générateurs et des groupes électrogènes pour les ukrainiens… Pour cela, je voudrai mettre en avant le collectif ‘Stand with Ukraine’ qui a lancé Des lumières pour l’hiver. Cette action propose aux communes françaises de fournir en urgence aux municipalités ukrainiennes des générateurs électriques », a indiqué Thibaut Guignard, maire de Plœur-L’Hermitage et co-président de la commission Europe de l’AMF.

« Une nécessité absolue de reconstruire l’Ukraine »

« Après le temps de l’urgence est venu le temps de la reconstruction qui ne fait que commencer, mais d’ores-et-déjà les maires commencent à prendre des engagements pour agir pour la reconstruction de l’Ukraine », a lancé Léonore Moncond’huy, maire de Poitiers et co-présidente du groupe de travail « relations internationales et coopération décentralisée » de l’AMF. Elle a également invité les élus à « établir des jumelages de guerre et des programmes de coopération décentralisée avec les communes ukrainiennes pour ancrer leurs actions de soutien ». « C’est une nécessité absolue de reconstruire l’Ukraine, mais aussi d’apporter nos expertises juridico-administratives, et notre capacité d’emmener des pôles d’entrepreneurs sur place. Les maires de France ont intérêt d’être aux côtés des maires d’Ukraine », a déclaré David Lisnard.

