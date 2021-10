Congrès des maires : 58 120 visiteurs qualifiés

Organisé par le groupe Infopro Digital, ce salon est la première manifestation professionnelle nationale du marché des collectivités locales. Elle réunit tous les grands acteurs de la commande publique avec l'ensemble de leurs partenaires institutionnels ou spécialisés dans la gestion, les services, l'aménagement et le développement des villes, départements et régions de France.

Inauguré par Anne Hidalgo, en présence de François Baroin, président de l'Association des maires de France, et des présidents d'intercommunalités, Julien Elmaleh, directeur général d'Infopro Digital, Isabelle André, directrice générale déléguée d'Infopro Digital et Catherine Sachreiter, commissaire général du salon, cette 22e édition du SMCL a été placée sous le signe du dynamisme et de l'innovation. Dynamisme avec une progression en termes d'exposants (+5,6 % vs 2016) et un nouveau pavillon. Le Congrès des maires de France et des présidents d'intercommunalité célébrait sa 100e édition.

Innovation : avec plus de 122 dossiers, les Prix de l'innovation ont battu un record de candidatures. À côté des finalistes et des lauréats, les visiteurs ont pu rencontrer dans les différents pavillons du SMCL nombre de sociétés innovantes et de start-up au sein d'espaces dédiés pour ces primo-arrivants.

67,58 % des visiteurs sont issus du secteur public dont 56,63 % élus (maires, adjoints au maire, présidents d'EPCI…). 69,25 % des visiteurs sont originaires des régions hors Île-de-France (dont 11 % venant d'Auvergne-Rhône-Alpes, 7 % de la Nouvelle Aquitaine, 7 % d'Occitanie, 7 % du Grand Est, 7 % des Hauts de France… et 2 % des départements et collectivités d'outre-mer).