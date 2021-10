Congrès des avocats le 14 octobre 2016

Ce deuxième Congrès des avocats sera une opportunité de faire avancer la réflexion qui anime les avocats et leurs représentants. Le thème choisi cette année est « L'avocat, le secret et la transparence ».

Le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, le président du CNB, Pascal Eydoux, et le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, ouvriront cette journée.

Conférences et tables rondes ponctueront l'événement. La première conférence sera consacrée à la place du secret dans notre société en demande de transparence, puis une autre sur le secret devant les autorités administratives, une troisième consacrée au secret dans le conseil et la défense, pour finir, sur le secret dans notre société numérique.

De grands noms des barreaux participeront à ces tables rondes, tels que Daniel Soulez Larivière, Jean Veil, Éric Dupond-Moretti ou Pascale Modelski, tout comme de célèbres journalistes (Franz-Olivier Giesbert, Jean Guisnel) et experts (Caroline Eliacheff, Marc Rees, Bruno Dalles, Xavière Simeoni…).

La qualité des travaux menés au cours de cette journée permettra aux professionnels présents de faire prospérer leur projet commun : faire avancer la profession d'avocat « qui a, de tout temps, apporté sa compétence et sa force de proposition aux grandes réformes législatives, économiques et sociétales ».

Un événement d'envergure nationale

Chaque année plus nombreux à participer à cet événement national, les avocats venus de tous les barreaux français, des délégations de barreaux étrangers, des personnalités du monde judiciaire et juridique et des acteurs socio-économiques participeront aux travaux.

Ce congrès se terminera par les résultats du « concours projet innovant » mené par l'observatoire du CNB afin de donner l'opportunité à de jeunes élèves-avocats, ou de jeunes professionnels avec au plus deux ans d'exercice, de développer une idée originale liée à leur pratique professionnelle.

En outre, une vingtaine de partenaires majeurs du monde du droit et de la justice (organisme financier, banque, assurance et mutuelle, SSII, édition, laboratoire digital…) présenteront toute la journée leurs solutions logicielles, services et systèmes visant à optimiser les différents processus du cabinet d'avocats.