Congrès de l'ACE à Strasbourg

« Nous avons hâte de vous retrouver à Strasbourg pour nous ouvrir à demain, aux autres, repousser les frontières, nous adapter aux évolutions et prospecter l'avenir », explique Denis Raynal, président national de l'ACE.

Placé sous le signe de l'ouverture, ce congrès sera présidé par Caroline Ctorza, présidente de l'ACE-Alsace et dirigé par Bénédicte Bury, directrice des congrès de l'ACE, dans un lieu emblématique de l'ouverture européenne.

Situé « au confluent de l'Europe et du monde », ce congrès ouvrira la réflexion sur « le monde des affaires, des entreprises, de l'inter et de la multiprofessionnalité », ainsi que sur les « nouvelles organisations des cabinets » et l'avenir de la profession.

Avec Denis Raynal, les organisatrices ont invité du beau monde. On notera ainsi la présence de Pascal Eydoux, président du CNB, Pascal Créhange, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg, Robert Hermann, président de l'Euro-Métropole, Stéphanie Fougou, présidente de l'AFJE, Michel Chassang, président de l'UNAPL, mais aussi de Pierre Berlioz, professeur agrégé des facultés de droit et ancien conseiller du garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, Kami Haeri, avocat associé August & Debouzy, auteur du rapport « l'Avenir de la Profession d'Avocat » et Guylène Kiesel le Cosquer, présidente de la CNCPI.

Trois conférences plénières se tiendront lors du congrès. La première est intitulée « De la valeur ajoutée à la valeur partagée » et animée par Bénédicte Bury, la deuxième « Quelle(s) Europe(s) pour quel(s) projet(s) commun(s)? » animée par Antoine-Audoin Maggiar et Catherine Boineau, président et vice-présidente de la Section internationale, et enfin une dernière intitulée « ACE-JA : l'énergie collaborative ! » sera animée par Xavier Odinot, président de l'ACE-JA Paris, avec Clarisse Berrebi, présidente de l'ACE-Paris et Delphine Gallin, vice-présidente de l'ACE.

En outre, de nombreux ateliers seront proposés, soit focalisés sur « la technique » (RSE, gestion fiscale, relations interculturelles, éthique, secret pro, droit européen, mandat d'entreprise…), soit sur les « soft skills » (travail collaboratif, interprofessionnalité, formation, financement des cabinets, IA et outsourcing, négociation raisonnée, mobilité…).

Enfin, ce congrès sera l'occasion pour les avocats de se réunir pour fêter les 25 ans de l'ACE et les 15 ans de l'ACE-JA lors de deux soirées « pétillante » et « brillante » à la Villa Quai Sturm et aux Haras de Strasbourg.