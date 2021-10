Congès des experts-comptables : Comment harmoniser la fiscalité à l'heure européenne?

Après quatre éditions consacrées à l'évolution des cabinets, le 71e congrès de l'ordre des experts-comptables marque le retour à un thème plus technique, au cœur du métier : la forte connexité entre comptabilité et fiscalité. Comment rendre le conseil fiscal plus performant ? Comment présenter l'offre et l'expertise en matière de fiscalité ? Comment se positionner comme expert fiscal de référence auprès des clients et des entreprises ?.. Autant de questions qui seront débattues au cours des trois jours de congrès par des experts français, européens et des personnalités de renom.

Une première édition à Bruxelles

Le congrès innove cette année puisqu'il se tiendra, pour la première fois, hors des frontières françaises. Le choix de Bruxelles n'est pas un hasard : cette édition sera résolument tournée vers l'Europe, où se dessinent aujourd'hui les directives comptables et fiscales. Ce rendez-vous sera donc l'occasion de partager les expériences d'homologues européens et de porter avec eux des propositions communes de réformes, d'harmonisation et de simplification des règles fiscales en Europe.