Confiscation de biens criminels : des moyens supplémentaires pour l’Agrasc et son activité en hausse

L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a été créée par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 et a débuté ses activités en février 2011. L’Agrasc a un rôle général d’aide, de conseil et d’orientation des magistrats et enquêteurs en matière de saisies et de confiscations et a également pour mission d’améliorer le traitement judiciaire des saisies et des confiscations en matière pénale.

Depuis l’arrivée du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti à la Chancellerie en juillet 2020, et la mise en place de sa politique pénale volontariste favorisant la confiscation des biens des criminels, les missions de l’Agrasc ont été étendues et quatre antennes régionales ont été ouvertes depuis 2021 : Marseille, Lyon, Rennes et Lille.

Leur activité a permis de réaliser plus de 771 millions d’euros de saisies par les juridictions en 2022, de vendre 168 immeubles pour un montant de 35,2 millions (+31,3% vs 2021) et 4 221 biens meubles pour un montant de 15,6 millions mais également d’affecter socialement trois immeubles saisis et de verser 6,1 millions d’euros au titre des biens mal acquis.

Au printemps 2023, trois autres agences régionales s’implanteront à Bordeaux, Nancy et Fort de France. L’objectif étant, selon le ministre de la Justice, « d’intensifier encore cette dynamique, en renforçant davantage le travail commun et la proximité avec les services enquêteurs et judiciaires des plus importantes juridictions. »