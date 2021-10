Confidentialité : l'AFJE réaffirme son engagement

Le garde des Sceaux peut compter sur l'Association française des juristes d'entreprise (AFJE) afin de contribuer avec toutes les parties prenantes à la définition et à la mise en œuvre d'une solution consensuelle, construite avec la famille des avocats et des juristes d'entreprise, dans le respect des spécificités et complémentarités de nos modes d'exercices professionnels respectifs.

« Nous restons plus que jamais ouverts à un travail collectif qui permettra de définir des règles de nature à renforcer l'État de droit », précise Marc Mossé, président de l'AFJE.

Pour l'AFJE, l'enjeu demeure la protection des entreprises dans un environnement géopolitique et commercial compétitif et de plus en plus complexe et tendu où notre droit se doit d'être capable de rivaliser avec celui des autres systèmes juridiques.