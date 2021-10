Conférence sur la mobilité professionnelle : une aubaine pour les territoires?

Selon un sondage de l'Ifop réalisé mars 2021, 68 % des cadres français souhaitent changer de poste ou réaliser une mobilité géographique. Une tendance qui s'est accentuée depuis le début de la crise de la Covid-19 et la mise en place du télétravail. Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement de Paris, et Rosie Bordet, fondatrice de l'agence rb&associés, et son équipe vous convient à un atelier-débat sur la mobilité professionnelle avec des représentants de chefs d'entreprise et un docteur en philosophie, jeudi 24 juin à 9h.

