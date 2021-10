Conférence sur l'impact de la réforme 2016 du droit des obligations sur les contrats informatiques

Cette conférence, organisée par les étudiants du master 2 professionnel droit du multimédia et de l'informatique et par le Centre d'études juridiques et économiques du multimédia (CEJEM), aura lieu le 6 avril de 9h à midi.

© DR