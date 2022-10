Conférence du Jeune Barreau de Seine-Saint-Denis : deux lauréats au Concours d’éloquence 2022

Les deux gagnants ont remporté la grande finale qui s’est tenue le 19 octobre dernier à la Maison de l’Avocat et du Droit.

Le Barreau de Seine-Saint-Denis tient à féliciter chaleureusement ses deux nouveaux secrétaires qui succèdent ainsi à Me Alassane Toure et à Me Loïc Le Quellec, respectivement Premier et Deuxième secrétaires 2018.

Le Barreau remercie également vivement le jury de cette finale, présidé par Madame le Bâtonnier Valérie Grimaud (en remplacement de Monsieur le Bâtonnier Amine Ghenim, empêché) et composé de Madame le Bâtonnier élu Stéphanie Chabauty, Madame le Bâtonnier Marie-Françoise Barbier-Audouze, Monsieur Peimane Ghaleh-Marzban, Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny et Monsieur Eric Mathais, Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Bobigny.

Me Haidara et Me Hervieux animeront, le 10 décembre prochain au Stade de France, le procès parodique de la personnalité invitée de la Rentrée solennelle du Barreau.