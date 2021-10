Conférence du CEJEM sur la réglementation du crowdfunding

Présentée par les étudiants des masters DMI (Léa Duran Campana) et DTCOM (Marie Veillon), la conférence accueillera les propos introductifs et conclusifs du professeur émérite Jérôme Huet, les interventions de nombreux spécialistes de la réglementation du crowdfunding (avocats, professeurs, journaliste), et même le point de vue d’un représentant du ministère de la Culture et de la Communication.

Cette conférence est validée pour la formation continue obligatoire des Avocats. Une attestation de présence vous sera délivrée par le CEJEM.

Elle se tiendra en salle des Conseils de l’université Panthéon-Assas le 8 décembre de 9 h à 12 h.