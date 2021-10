Conférence-débat : le lanceur d'alerte dans tous ses états

A la veille du deuxième anniversaire de la loi Sapin 2, l'Institut Messine publie un rapport inédit sur les alertes professionnelles, fondé sur de nombreux retours d'expériences et les témoignages de véritables praticiens, issus notamment des grandes entreprises.

Des sycophantes de la Grèce antique aux « whistleblowers » américains, ce rapport retrace l'évolution du concept de « lanceur d'alerte » dans l'Histoire. Il observe un transfert partiel du contrôle de l'application des lois de l'Etat vers les entreprises et décrypte le « millefeuille » de dispositifs impliquant une procédure d'alerte, une protection des lanceurs d'alerte ou un signalement obligatoire.

Cette inflation législative complexifie la mise en œuvre des dispositifs au sein des entreprises, parfois désemparées face aux contradictions qui surgissent souvent entre les textes. Face à la nécessité d'envisager des solutions viables, le rapport formule des best practices à destination des entreprises.

Michel Léger, président de l'Institut Messine, Pascale Lagesse, avocat associée du cabinet Bredin Prat (présidente du groupe de travail à l'origine du rapport), Olivier Boucherie, président de la CRCC de Versailles et Didier Kling, président de CCI Paris Ile-de-France, sont heureux d'organiser une conférence-débat en présence notamment de Jean-Baptiste Carpentier, directeur de la Conformité de Veolia et ancien commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économique, Pierre Gastineau, rédacteur en chef d'Intelligence online, co-auteur de “Armes de déstabilisation massive : enquête sur le business des fuites de données”, et Jacques Toubon, Défenseur des droits et ancien ministre de la Justice.