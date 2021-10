Mais en temps de crise, au-delà de ces dimensions évidentes, le facteur « chance » ne saurait être complètement négligé. Certes, son évocation semble parfois créer un certain malaise ; comme s'il ne s'agissait là que d'un facteur incontrôlable, voire totalement irrationnel et sur lequel il est peu sage de compter à l’heure des turbulences. Mais il n'en est rien. La chance véritable est avant tout le fait d'un état mental, d'une disposition intérieure ; elle est cette capacité que semblent avoir certains à créer autour d’eux l’apparition récurrente d’opportunités, c’est-à-dire de circonstances favorables.

Dès lors, face aux remises en questions professionnelles et personnelles nées de la crise, comment ne pas tenter d’explorer les voies offertes par ces hasards providentiels que l’on appelle « la chance » ?

La "posture de chance" exige donc à la fois préparation mentale, attention aux autres, sens du réseau et résilience face aux difficultés et aux échecs, autant d’éléments que l’on peut décider de développer au quotidien, en particulier dans sa vie professionnelle. Elle tient en particulier dans la capacité à identifier – même au cœur des tempêtes - toutes nos "bifurcations favorables", ces carrefours de vie au croisement desquels le hasard et l'action se réconcilient afin de nous redonner le pouvoir sur notre propre devenir.

Cette conférence sera pilotée par Philippe Gabilliet, professeur de leadership à ESCP Europe et chargé de cours au CNAM (Paris) et à HEC Genève (Suisse). Il intervient en outre dans les entreprises sur les thèmes de l’efficacité personnelle de l’entrepreneur et du manager, la motivation et l’attitude positive au travail, l’anticipation stratégique et le management des opportunités.