Conférence annuelle de l’IFACI : “Demain en mains”

La 10e édition de la traditionnelle conférence de l’Institut français de l’audit et du contrôle internes (IFACI) se tiendra au Beffroi de Montrouge, lundi 28 et mardi 29 novembre. « Plus qu’une conférence, c’est un espace de prospective, d’échanges, de retour d’expérience et de questionnement qui vous attend », selon l’IFACI.

Ateliers, conférences et échanges

Intitulé « Prendre en main le futur des métiers à risque », cet événement vise à identifier les nouveauxdéfis économiques et les risques opérationnels pour permettre aux entreprises d’optimiser pleinement leurs ressources financières. Confiance, climat, éthique ou encore cyber, ces notions seront ainsi décryptées par de nombreuses personnalités telles que Raphaël Enthoven, Jean-Dominique Sénart, Natacha Valla, Jean-Marc Jancovici et bien d’autres, qui viendront partager leur vision, ainsi que leurs inspirations. Ils répondront également aux questions sur l’impact et le futur des métiers du risque au sein de l’entreprise.

Programme complet : conference-ifaci.com/site/program