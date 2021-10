Conférence AFA-IEAM : les partenariats de la nouvelle économie

La nouvelle économie nécessite de nouveaux partenariats, ce qui crée de nouveaux risques. Les modèles économiques sont évolutifs d’un point de vue opérationnel et financier. Les partenariats, ainsi créés, sont donc constamment mis à l’épreuve. Des conflits peuvent apparaître. Le temps judiciaire est inadapté à leur traitement. La pratique se tourne donc vers la médiation et l’arbitrage. L’anticipation de la mise en œuvre de ces modes alternatifs de règlement des litiges devient, elle-même, créatrice de valeur. Mais comment en assurer l’optimisation ?

Sous la direction scientifique du professeur Jean-Philippe Dom, avocats, professeurs, dirigeants et directeurs juridiques des entreprises échangeront sur la prévention des nouveaux risques et la mise en œuvre des modes alternatifs de règlement des litiges, créatrice de valeur.

Programme

14 h 30 : Ouverture et introduction avec Bertrand Moreau, président de l’Association française d’arbitrage, et David Znaty, président de l’Institut d’expertise, d’arbitrage et de médiation.

15 h : Le contexte : regard économique.

Prévention des risques et création de valeurs : évaluer les dommages à l’avance ? Étude d’impact et aménagement d’éventuelles sanctions contractuelles. La valeur économique de la médiation et de l’arbitrage – secret, rapidité, coût, solutions adaptées.

Avec Sena Agbayissah, avocat à la cour, du cabinet Hughes Hubbard, François Dessault, directeur juridique chez Louis Vuitton Malletier, et Loïc Rivière, délégué général chez Tech in France

Cette conférence sera animée par Gilles de Courcel, associé fondateur Ricol Lasteyrie Finance.

16 h : Les contrats : co-entreprise et joint venture dans la nouvelle économie.

Adapter les contrats en temps réel. Prévoir les conditions de sortie. La cadence du business et les ressources financières.

Avec Christiane Féral Schuhl, ancien bâtonnier du barreau de Paris, Jean-Pierre Charlet, directeur juridique chez Gemalto, et Thierry-Yves Philippe, président de Parfimac Capital.

La conférence sera animée par Bernard Saintourens, professeur de droit.

17 h : Les professionnels.

La direction juridique au cœur des autres services : le pivot de la nouvelle économie. Spécialisation des techniques et spécialisation des arbitres ou des médiateurs.

Avec Alain Curtet, directeur juridique de Covea, Marie Danis, avocat à la cour, du cabinet August & Debouzy, et Alain

Bensoussan, avocat à la cour.

La conférence sera animée par Geneviève Augendre, avocat à la cour et président d’honneur de l’Association française d’arbitrage.

18 h : Rapport de synthèse

Avec Jean-Philippe Dom, professeur de droit, avocat à la cour.