Concours Talents des Cités 2014

Gérard Larcher, Président du Sénat, et Myriam El Khomri, secrétaire d’État chargée de la politique de Ville ont remis le « Grand Prix Talents des Cités » à Jérémy Wies (24 ans)pour "Synovo", entreprise implantée à Strasbourg (67) dans le Quartier Hautepierre, qui créé, développe et commercialise un logiciel de gestion automatique de flottes d’ambulances.

Ce « Grand Prix Talents des Cités » récompense une démarche entrepreneuriale exemplaire et symbolise la réussite des entrepreneurs issus des quartiers dits « prioritaires ».

Stéphane Keita, directeur du développement territorial et du réseau de la Caisse des Dépôts a remis la « Mention spéciale » 2014 à Nadia Laatris (40 ans)pour "Mille et une tâches", entreprise multiservices de vente de produits et de services écologiques dans le secteur de la propreté, implantée à Pont-Sainte-Marie (10), dans le Quartier Debussy.

La « Mention spéciale » récompense une entreprise, un projet, présentant une dimension citoyenne exemplaire.

A la fois symboles de l’esprit entrepreneurial et de l’engagement citoyen dans les quartiers, ces deux lauréats sont les ambassadeurs de tous ceux qui lancent chaque année des projets créateurs d’activités et d’emplois dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville. Ils remportent chacun un prix de 5 000 €.

Venus de la France entière, 34 lauréats régionaux et 10 lauréats nationaux ont aussi été distingués au cours de la cérémonie. Avec 570 dossiers reçus cette année et des inscriptions en hausse de 20 % par rapport à 2013, cette 13e édition de Talents des Cités confirme la place grandissante de l’esprit entrepreneurial dans les quartiers.