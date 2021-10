Concours “S'engager pour les quartiers”

Ce concours a pour objectif de mettre en lumière et de récompenser les meilleures initiatives solidaires nées dans les quartiers politiques de la ville (QPV), ainsi que dans les territoires ruraux fragilisés au bénéfice de ses habitants. Ainsi, à l'occasion de ses 10 ans, la Fondation a créé cette nouvelle catégorie parmi les récompenses qui entend valoriser spécifiquement l'intelligence collective au service du dynamisme des territoires concernés. Parmi les quatre nominés se trouve le “Salon des possibilités”. Ce lieu est un salon de thé itinérant dans les QPV de Pantin, dont le but est de créer des moments de convivialité urbaine, de promouvoir les initiatives locales, d'humaniser la ville et de répondre aux besoins exprimés par les habitants. Les lauréats seront désignés en avril.