Concours RSE : le logo d'une entreprise sur le maillot des pongistes français

C'est une convention inédite de 3 ans qui va unir la FFTT et le Medef. En effet, chaque année une entreprise méritante sera mise à l'honneur par la Fédération qui souhaite encourager les actions de RSE (responsabilité sociétale et environnementale).

Pour l'édition 2021, c'est une TPE, une PME ou une start-up qui a œuvré pendant la crise du Covid qui sera sélectionnée.

« C'est la FFTT qui est venue nous voir pour nous proposer de faire ce concours où une entreprise peut gagner le sponsoring de l'équipe de France. C'est une formidable opération car le tennis de table est un sport pratiqué partout, y compris en entreprise! », se réjouit Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, qui a échangé quelques balles avec Gilles Erb, le président de la FFTT (photo ci-contre).

Ce partenariat s'articule autour d'un concours à l'issue duquel l'entreprise gagnante se verra proposer d'afficher gratuitement son logo sur une manche du maillot des équipes de France (seniors, jeunes) porté par ses joueurs lors de toutes les rencontres internationales.

Un concours gratuit ouvert à tous

Ce projet résulte de la volonté de la FTTT d'encourager le rapprochement entre entreprises et fédérations sportives à travers des projets innovants. C'est donc naturellement que la fédération s'est rapprochée du Medef. Ce concours s'inscrit dans un contexte sanitaire exceptionnel durant lequel de nombreuses TPE, PME et start-up se sont montrées exemplaires par leur capacité à se mobiliser spontanément, partout sur le territoire.

Agiles et réactives, ces entreprises se sont engagées en prenant part volontairement aux défis sociétaux soulevés par la crise et en montrant leur pouvoir d'agir pour le bien commun à travers la réalisation de produits ou services. Elles ont ainsi pu activer des leviers qui se sont avérés très efficaces dans l'urgence : proximité avec les clients, esprit d'équipe à travers leur écosystème, forte mobilisation des collaborateurs, capacité d'innovation, capital confiance de la marque, implantations dans les territoires, dirigeants engagés, etc.

« Tous les jours les entreprises aident le sport en France à remplir son rôle sociétal, non seulement par l'éducation des corps mais aussi par la transmission des valeurs de respect des autres, du goût de l'effort… et plus généralement contribuer à l'éducation des jeunes. Aujourd'hui, la Fédération française de tennis de table est fière à son tour d'aider une jeune entreprise française qui elle aussi de par son action participe au développement de la société française et ses valeurs », explique Gilles Erb, président de la FFTT.

Echange de quelques balles (réelles et virtuelles ! ) avec @erb_gilles, président de la @ffttofficiel, et lancement du concours Medef/FFTT qui permettra à l'entreprise gagnante d'être partenaire de l'équipe de France de tennis de table lors des tournois internationaux. pic.twitter.com/cu8heFUoqG — Geoffroy Roux de Bézieux (@GeoffroyRDB) July 22, 2021