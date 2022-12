Concours Projets innovants : le CNB remet les trophées

Mercredi 23 novembre, à Paris, dans l’Étoile business center, s’est déroulée la cérémonie de remise de prix de la 7e édition du concours Projets innovants du Conseil national des barreaux (CNB). Cette soirée a été animée par Roy Spitz, président de l’Observatoire national de la profession d’avocat.

« Je suis stupéfait de vos travaux. La capacité d’innovation de nos élèves est admirable. Ils rêvent de cette profession avec un regard tourné vers l’avenir. Au Conseil national des barreaux, nous devons avoir une longueur d’avance et anticiper les nouveautés. L’avocat doit être innovant au quotidien, au service de son client et de la justice. Mais pour cela, encore faut-il lui permettre d’exister et l’organisation de ce concours est, pour moi, un excellent facteur pour aider les nouvelles générations d’avocat à se lancer, à créer et à imaginer », a indiqué Jérôme Gavaudan, président du Conseil national du barreaux, avant la remise des trophées.

Erga Omnes et Action Prévention lauréats

Après une année de travail, les étudiants en droit et jeunes travailleurs du secteur ont présenté au jury leurs projets d’entrepreneuriat. Une délibération s’est ensuite tenue pour choisir les deux lauréats. Le premier prix « Alain Hollande » a été remis à Adam Salmon pour son projet « Erga Omnes » qui consiste à « offrir à des personnes en situation de handicap un accès privilégié à un avocat et à la justice pour que cette procédure ne relève plus du parcours du combattant ».

Action Prévention a de son côté remporté le premier prix de « l’incubateur » remis par Moussa Camara, président de l’association Les Déterminés. Cette plateforme se veut dédiée à la prévention des entreprises en difficulté en « apportant une vision claire et rassurante des procédures juridiques ».

Une dotation de 5 000 euros pour les lauréats

Les deux projets lauréats ont reçu 5 000 euros de dotation et bénéficieront d’un accompagnement pour poursuivre le développement de leur structure.

Cette année, le jury était composé de Louis-George Barret, avocat et ancien président de l’Observatoire, de Fabrice Raoult, rédacteur en chef de LexisNexis, de Nathalie Goutaland, avocate et fondatrice d’Alim Safe, le projet lauréat du concours 2019, de Gilles Pillet, professeur de droit à l’ESCP, de Boris Stoykov, membre du cercle Montesquieu, d’Alexandre Cheronnet, co-fondateur de Predictice, de Philippe Lucas, EVP Devices & partnerships chez Orange, de Marion Couffignal, avocate et membre du CNB, de Nathalie Roret, directrice ENM, d’Emmanuelle Scelles, manager chez BNP Paribas, et de Maëva Tordo, directrice de la Blue factory.