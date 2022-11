Concours national des greffiers 2023 : 650 postes à pourvoir

Avec un budget 2023 en hausse de 8 %, le ministère de la Justice va poursuivre ses efforts de recrutement et renforcer notamment le corps des greffiers des services judiciaires en proposant près de 650 postes via le concours national. Les inscriptions sont déjà ouvertes et prendront fin le 9 janvier 2023.

Un métier à plusieurs facettes

Le métier de greffier conjugue connaissances juridiques, maîtrise des procédures et dimension humaine. Il permet d’obtenir un poste à responsabilités et aux missions variées, et offre de multiples possibilités d’évolution. Le concours est accessible à partir d’un bac +2. Les personnes retenues suivront ensuite une formation de 18 mois rémunérée et composée majoritairement de stages sur le terrain.

Toutes les informations : lajusticerecrute.fr/metiers/greffier