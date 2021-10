Concours “Made in 92”, les jeunes entrepreneurs résistent à la tempête…

La CCI Hauts-de-Seine, le Département et leurs partenaires « mettent tout en œuvre pour encourager les jeunes entreprises du territoire ». Plus que jamais, « les créateurs d'entreprise ont besoin de soutien pour continuer et pérenniser leur activité ». Le concours Made in 92 est donc reconduit pour valoriser les entrepreneurs du département et mettre en avant leur potentiel et leur importante résilience.

Du 2 novembre au 13 décembre, toutes les entreprises de moins de huit ans, implantées dans les Hauts-de-Seine et qui ne sont pas détenues majoritairement par une autre société, pourront déposer en ligne leur dossier de candidature sur la plateforme dédiée accessible sur www.madein92.com.

Deux demi-finales seront organisées, une au nord et une au sud du département, afin de valoriser les initiatives de proximité et de développer l'écosystème entrepreneurial.

Cette nouvelle édition s'enrichit de deux nouveaux prix : Green for Good et Sortie de tempête.

“Emerging Made in 92”

Durant les six semaines de l'appel à candidature, anciens lauréats, partenaires du concours et conseillers de la CCI Hauts-de-Seine animeront une saison de webinaires et des lieux de rencontres pour encourager tous les créateurs à valoriser leurs projets et début d'activité, notamment ceux d'entre eux qui se sentent moins à l'aise pour candidater. “Emerging Made in 92” active ainsi la solidarité entre les entrepreneurs du Département pour ouvrir plus grandes les portes du concours.