Concours Lépine, l'innovation depuis toujours

La société évolue, de nouveaux besoins apparaissent. C'est ce à quoi ce sont intéressés les inventeurs du Concours Lépine.

Fondé en 1901 par le préfet de Police Louis Lépine, le concours éponyme, reconnu d'utilité publique par décret du 21 avril 1912 s'est attribué une double mission : soutenir les inventeurs et créateurs français ainsi que promouvoir l'invention, l'innovation et la création par le biais de ses concours-expositions.

Entreprises, numérique et innovation en France

Notion à distinguer de celle de l'invention et de la découverte, l'innovation peut regrouper une multitude de définitions. Comme une invention, elle est conditionnée par des caractéristiques de nouveauté et d'inventivité ; mais l'action d'innover englobe bien plus que celle d'inventer ou de réinventer, dans la mesure où elle implique également un cheminement commercial abouti.

De nombreuses entreprises en France et dans le monde innovent régulièrement, que ce soit dans le domaine industriel, environnemental, technologique, architectural, scientifique ou même de l'économie sociale. Ce sont toutes ces innovations techniques qui permettent à la société d'évoluer et de progresser dans un secteur d'activité déterminé ou sur un nouveau marché.

Au-delà du progrès envisagé dans sa globalité, ces idées innovantes permettent d'améliorer notre mode de vie : le produit innovant change, modifie, transforme ou révolutionne le quotidien de nombreux individus.

En visitant les stands du Concours Lépine International Paris, le public pourra ainsi découvrir en avant-première les actualités et les inventions nées dans l'esprit de particuliers curieux et avides de nouveautés, ou créées par une entreprise. Toutes les inventions ne seront pas commercialisées et mises sur le marché pour le consommateur, mais de nombreuses idées innovantes pourront l'être.

Pourquoi demander la délivrance d'un brevet d'invention ?

Plusieurs raisons peuvent motiver la demande de brevets, qui présente divers intérêts au profit de l'auteur de l'invention.

Quelles que soient ses motivations, un inventeur doit s'adresser à l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) pour faire valoir ses droits dans les meilleures conditions de protection.

Exploitation exclusive, concession de licences en contrepartie de redevances, prestige… les bénéfices sont nombreux. Mais attention, la seule fabrication d'un objet ne suffit pas : les critères de brevetabilité sont strictement encadrés par la loi et toute invention n'est pas brevetable.

En outre, le dépôt d'une demande de brevet implique un coût important, le temps d'une procédure longue et parfois fastidieuse.