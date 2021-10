L'Été des entrepreneurs : 250 heures d'expertise juridique et comptable à gagner

Créé en 2020 pour aider à la naissance et au développement de projets dans l'innovation et la tech, porteurs de valeurs ou poursuivant une finalité positive notamment sur le plan sociétal, social ou environnemental, la première édition a rencontré un vif succès : plus d'une quarantaine de dossiers déposés et cinq heureux gagnants parmi lesquels les pépites Circul'egg, Bioteos et SmartVrac. Au total, plus de 250 heures d'accompagnement ont été dispensées aux vainqueurs.

Face au succès remporté, Arst Avocats et CPA ont décidé de renouveler l'opération cette année et d'apporter une nouvelle fois leur soutien aux créateurs d'entreprise. Dans un contexte économique difficile où s'entourer d'experts pour garantir le lancement de son entreprise est stratégique, ce soutien sur-mesure permet aux porteurs de projets de bénéficier des meilleurs conseils tout au long de leur démarrage.

Ainsi, tout entrepreneur ayant prévu de créer une société dans les 12 prochains mois ou l'ayant déjà créée depuis moins d'un an peut participer au concours et remporter un des lots gagnants.

5 lots pour 5 projets ambitieux et porteurs de sens

Ce sont donc plus de 250 heures offertes représentant une dotation totale de 43 000 euros et réparties en 5 forfaits constitués de prestations sur-mesure juridiques et comptables que les jeunes créateurs peuvent remporter.

Au total, le vainqueur remportera plus de 100 heures de soutien, répartis en 50 heures d'accompagnement juridique et 50 heures d'accompagnement comptable, d'une valeur moyenne de 17 500 euros.

2e prix > 60 heures de soutien juridique et comptable d'une valeur de 10 500€

3e prix > 40 heures d'une valeur de 7 000€

4e prix > 30 heures d'une valeur de 5 250€

5e prix > 20 heures d'une valeur de 3 500€

Modalités de participation

Pour y participer, il suffit à toute personne physique majeure ou morale de présenter un projet sérieux et mature, économiquement viable et dont le business plan est équilibré, porteur de valeurs ou poursuivant une finalité positive.

Dépôt du dossier de participation jusqu'au 30 septembre à minuit au plus tard par courrier électronique à concours@etedesentrepreneurs.com ou via le formulaire disponible à cette fin comprenant :

un formulaire d'inscription comprenant une présentation du candidat et de ses associés ;

une présentation des principales caractéristiques du projet, sa mise en œuvre, son potentiel de développement, ses atouts et ses faiblesses, identifiant les membres de l'équipe du candidat, de 10 pages maximum (à laquelle pourront être ajoutées 15 à 20 pages d'annexes au maximum) ;

un business plan et un plan de trésorerie sur trois années permettant d'apprécier le sérieux et la viabilité financière du projet.

Les candidats seront sélectionnés par un jury d'entrepreneurs ainsi que les cabinets Arst Avocats et CPA. Les délibérations pour définir les lauréats auront quant à elles lieu entre le 1er octobre et le 1er novembre prochains.