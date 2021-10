Concours : devenez le nouveau Plantu

« Caricaturistes, fantassins de la démocratie » est un film documentaire saisissant, un portrait de notre société doublé d'une réflexion sur la démocratie à travers le monde, réalisé par Stéphanie Valloatto, co-écrit et produit par Radu Mihaileanu (réalisateur de « Vas vis et deviens », « Le Concert », « La source des femmes »…). Il sortira au cinéma le 28 mai 2014.



En suivant 12 caricaturistes, 12 fous formidables, drôles et tragiques, des quatre coins du monde, le film nous plonge de manière drôle, touchante et sans concessions dans le combat de ces artistes du quotidien que sont les dessinateurs de presse. Ces caricaturistes défendent la démocratie en s'amusant, avec, comme seule arme, un crayon, au risque de leurs vies. Ils sont: français, tunisienne, russe, américain, burkinabé, chinois, algériens, ivoirien, vénézuélienne, israélien et palestinien.

Les caricaturistes :

Plantu, Nadia Khiari, Willis From Tunis, Mikhail Zlatkovsky, Michel Kichka, Baha Boukhari, Rayma Suprani, Angel Boligan, Jeff Danziger, Damien Glez, Lassane Zohore, Pi San, Slim, Baki Boukhalfa, Kurt Westergaard.

Pour soutenir le film, Europacorp et l'association Cartooning For Peace, fondée par Plantu et Kofi Annan (ex-secrétaire général des Nations Unies), organisent un grand concours de dessins sur le thème : Et Voilà ce qui ne me va pas !

Le but est de donner la possibilité à chacun de symboliser par le trait notre société, et rejoindre le temps d'une expression personnelle la grande famille des Fantassins de la Démocratie. Les gagnants de chaque catégorie (collégiens, lycéens, étudiants, adultes & professionnels), en plus de gagner de nombreux prix, verront leurs dessins publiés dans la presse ainsi qu'exposés en plein cœur de Paris.



Un jury de caricaturistes internationaux présidé par Plantu choisira les dessins les plus originaux, drôles et mordants et décerneront les prix lors d'une grande avant-première du film, gratuite et en plein air, qui aura lieu fin mai sur la Place de la République, à Paris.