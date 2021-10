Cette exposition rassemble les œuvres des collégiens participant au concours « Des Voyages européens ». Cette année, les classes de 6e, 5e, 4e, SEGPA (Sections d’enseignement général et professionnel adapté), ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire) et CLA (classes d'accueil Français langue seconde) abordent le thème « Ecrire et Lire : trois Révolutions à travers les siècles ».

Le concours confirme son succès avec un nombre accru de classes ULIS parmi les inscrits. A cette occasion, les 15 classes de 6e exposent leur carte du Monde Ancien en relief. Elle présente les différents endroits qui ont vu la naissance de l'écriture. Une nouvelle aventure du Roman de Renart a été imaginée par les classes de 5e (9 classes), qui l'ont illustrée d'enluminures. Pour les 4 classes de 4e, c'est une page de magazine numérique à contenu enrichi de vidéos qui sera présentée à l’Hôtel du Département. Enfin, les collégiens des 10 classes ULIS et de la CLA valoriseront leur réalisation d’un album où les lettres joueront avec les mots.