Concours de la plus belle terrasse

Afin de valoriser et de récompenser les efforts des bars et des restaurants, qui ne manquent ni d’idées ni d’originalité, la Ville a souhaité organiser ce nouveau concours qui récompensera les terrasses parisiennes. Ces dernières concourent dans plusieurs catégories : la plus esthétique, la plus végétalisée, la mieux intégrée et la plus respectueuse de l’environnement. Le jury qui désignera les lauréats sera composé de professionnels, mais aussi de Parisiennes et Parisiens, tirés au sort.

Trois critères seront pris en compte. L’esthétique tout d’abord, à travers son « intégration urbaine ». Les enjeux environnementaux et la qualité des matériaux seront également pris en compte. Troisième critère, l’emprise sur la voie publique et le respect du voisinage.

Inscription jusqu’au 31 août

Comme l’a expliqué Olivia Polski, adjointe à la maire, en charge du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et des métiers d'art et de mode, « J’invite chaque commerçant à se saisir de ce concours pour valoriser nos terrasses parisiennes, qui sont un symbole de l’art de vivre à la française et une part importante de l’âme de Paris ! ».

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 août. Les lauréats seront désignés fin septembre. Pour postuler, il faut être détenteur d’une autorisation d’installation d’une terrasse tout d’abord, être inscrit au Répertoire des Métiers ou immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés et ne pas avoir fait l’objet de sanctions répétées pour non-respect de l’autorisation accordée ou de nuisances pour conclure.



Informations sur www.paris.fr