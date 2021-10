Concours d'innovation : coup de force des start-up franciliennes

Le Concours d'innovation, financé par l'Etat dans le cadre du Grand plan d'investissement 2018-2022, et opéré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), Bpifrance et FranceAgriMer, a sélectionné ses 65 lauréats ayant répondu à l'appel à projets d'innovation. Un montant total de 37 millions d'euros leur seront attribués au cours de la cérémonie de remise des prix organisée l'été prochain.

Ce concours vise à soutenir les projets innovants portés par les start-up et les PME françaises dont le potentiel pourrait résonner à l'échelle internationale, afin d'accélérer l'émergence d'entreprises françaises « leaders » dans les neuf domaines réunies autour de ce concours : Énergies renouvelables, Stockage et Systèmes énergétiques ; Transport et mobilité durable ; Efficacité en énergie et en ressources ; Eau et biodiversité ; Numérique Deep Tech ; Santé – bioproduction ; French Fab ; Sécurité et cybersécurité et enfin, Agriculture innovante.

Il permet notamment d'accompagner les entreprises émergentes par le cofinancement de leurs projets de recherche, développement et innovation, dont les coûts totaux, se situeraient entre 600 000 et 5 millions d'euros, accélérant ainsi la mise sur le marché de solutions et de technologies innovantes, ainsi que leur développement. Les projets soutenus dans le cadre de ce concours sont portés par une entreprise unique et sont non collaboratifs.

Fort potentiel des start-up franciliennes

L'Île-de-France ne compte pas moins de 31 lauréats, parmi lesquels ont été récompensés la société Dual Sun avec son projet “DualPlas” (catégorie Energies renouvelables, stockages et système énergétique), mettant au point un module PVT hybride qui génère trois fois plus d'énergie qu'un panneau solaire photovoltaïque classique. Les capteurs LiDARS de l'entreprise Dibotics (Lasers permettant une mesure 3D de l'environnement), composant clé de la voiture autonome, ont également reçu le soutien financier régional dans la catégorie Transport et mobilité durable.

En termes d'agriculture innovante, le groupe Métagritech voit également son projet en partie financé, consistant au développement d'un outil de mesure, la Metabox, comme solution de pilotage de fertilisation en agriculture hors-sol.

La procédure régionalisée du concours d'investissements, offre par ailleurs un accès naturel aux financements publics pour les projets que les pôles de compétitivité ont contribué à identifier, à construire ou à labelliser sur leur territoire d'action.

La 3e vague du concours est ouverte

Le 3e appel à projets du Concours d'innovation est ouvert et s'achèvera le 14 mai à midi. Coordonnée par le Secrétariat général pour l'investissement, cette 3e vague est opérée par l'Ademe, Bpifrance, et FranceAgriMer, avec le soutien des ministères de la Transition écologique et solidaire, de l'Economie et des Finances et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle s'inscrit en cohérence avec i-Lab, concours de création d'entreprises de technologies innovantes, avec lequel il partage la même bannière du “Concours d'innovation”.

Les critères d'évaluation reposent en partie sur la maturité technologique suffisante du projet, son impact économique en termes de retour sur investissement et d'emplois sur le territoire concerné, ainsi que la capacité de l'entreprise à mener à bien le projet présenté (plan de financement cohérent avec l'importance des travaux, détention de capitaux propres).