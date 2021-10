Concours Créatrice d'avenir 2019

Organisé par Initiative Île-de-France, ce concours entend à la fois mettre en valeur les femmes qui osent entreprendre et donner l'envie aux autres de se lancer. à la clé pour les futures lauréates : une visibilité médiatique et 60 000 euros de dotation globale. Les candidatures au concours seront ouvertes jusqu'au 30 septembre aux entrepreneuses d'Île-de-France sur : www.creatricesdavenir.com, et ce dans cinq catégories :

• “Audace” dédiée aux femmes ayant créé une entreprise dans un secteur non-traditionnellement féminin.

• “Entreprise responsable” dédiée à celles ayant créé une entreprise conciliant activité économique et responsabilité sociale ou environnementale.

• “Innovation” dédiée aux femmes ayant créé une entreprise s'inscrivant dans une démarche innovante au sens large.

• “Quartier” dédiée à celles issues d'un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ayant créé une entreprise.

• “Savoir-faire” dédiée aux femmes ayant créé une entreprise mettant à l'honneur une technique de fabrication spécifique.