Concours « Coup de Pouce » : trois lauréats récompensés par la fondation Le Roch-Les Mousquetaires

Le concours Coup de Pouce s’adresse aux créateurs d’entreprises, ou de start-up en phase de lancement et qui ont besoin d’aide pour franchir un cap décisif. Il s’adosse à des partenaires en régions (les grandes écoles, les universités, les IUT, les écoles de commerce, les incubateurs de talents…) chargés d’accompagner et détecter les jeunes créateurs d’entreprises. Ce prix est remis par la fondation Le Roch-Les-Mousquetaires, reconnue d’utilité publique, qui mène des initiatives visant à encourager l’esprit d’entreprendre, le sens de l’engagement et l’ambition de la performance pour tous. Chaque année, la Fondation défie une centaine d’entrepreneurs et engage une dotation globale de 500 000 euros pour les encourager et leur donner une chance supplémentaire de réussir.

Récemment, la finale du concours Coup de Pouce s’est déroulée. Les sept projets finalistes ont été présentés et départagés par le jury et ont récompensés par une subvention. La dotation totale du prix était de 20 000 euros, répartis en trois lauréats. Les critères de sélection des projets étaient les suivants : le projet devait avoir un caractère innovant de la technologie, du service ou de l’usage. Les porteurs devaient démontrer la viabilité économique de leur projet et son potentiel en termes de développement et de création de valeur.

Le jury de cette édition était présidé par Pascal Hamon, administrateur de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires. Le reste du jury était composé de Marc Burden, directeur réseau Entreprendre Nord ; Ludovic Cailluet, Associate Dean, EDHEC & Centre for Responsible Entrepreneurship ; Jean-François Destailleur, chef d’entreprise indépendant, Cyril Ghezeln, directeur des programmes-Les Déterminés ; Nathalie Moock, déléguée générale de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires.

Palmarès de cette édition 2021 :

• 1er Prix (10 000 €) : HOPLI (Lancelot Guyon, Louis Fournier et Antoine Torrini) La première solution de financement de dons clé en main à destination des e-commerçants

• 2e Prix (6 000 €) : Besoin d’habitat (Arthur Manzano-Perez) Site de vente en ligne spécialisé dans la distribution de matériel de Chauffage, Plomberie, Sanitaire et Outillage

• 3e Prix (4 000 €) : VOKSE (Audine Pean, Stéphane Goethals, Jean-Marc Hick) Un outil innovant de structuration, d’automatisation et d’analyse du traitement de la donnée

Des projets innovants !

Le projet ayant remporté le premier prix est la startup HOPLI, il s’agit de la première solution de financement de dons clé en main à destination des e-commerçants. Elle a été créée par les trois entrepreneurs Lancelot Guyon, Louis Fournier et Antoine Torrini. Concrètement, ce service propose aux e-commerçants de reverser un montant après chaque achat client à des associations en laissant le client choisir l’association bénéficiaire du don. Le e-commerçant peut présélectionner 3 associations en accord avec ses valeurs ainsi que le montant de don qu'il souhaite reverser à la fin de chaque panier client. « La dotation de 10 000 € versée par la Fondation Le Roch–Les Mousquetaires participera au développement de notre force commerciale pour viser 400 clients en juillet 2022 », déclare le cofondateur.

La seconde place a été décernée à Besoin d’habitat, entreprise créée par Arthur Manzano Perez. Il s’agit d’un site de vente en ligne spécialisé dans la distribution de matériel de chauffage, plomberie, sanitaire et d’outillage. Son fondateur l’a développée en parallèle de ses études. L’entreprise a été créée en 2020. Les produits sont livrés dès le lendemain avec un service de livraison en 24-48h en France et 72h en Europe. Des conseillers sont disponibles sept jours sur sept, pour assister dans la composition des commandes. « La dotation de 6 000 € versée par la Fondation Le Roch–Les Mousquetaires tombe à pic pour recruter un collaborateur/ préparateur des commandes », déclare le jeune entrepreneur.

Enfin, l’entreprise VOKSE complète le podium de cette édition 2021 du prix Coup de pouce. Cet outil innovant de structuration, d’automatisation et d’analyse du traitement de la donnée s’est vu remettre une dotation de 4 000 €.

L’entreprise a été fondée par Audine Pean, Stéphane Goethals et Jean-Marc Hick. Tous trois ont eu l’idée de créer Vokse après avoir constaté que les projets de données des entreprises de toutes tailles échouaient en raison de processus manuels fastidieux de maitrise des données. C’est après avoir fait ce constat que les jeunes entrepreneurs ont créé VOSKE : un logiciel permettant aux équipes informatiques de reprendre le contrôle de data en cartographiant automatiquement les données tout en offrant une vue unifiée à l’utilisateur final, en temps réel et sans risque pour les systèmes d’informations. « La dotation de 4 000€ versée par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires va participer à financer un stagiaire pour nous aider sur les interfaces et accélérer notre campagne de lancement du partenariat commercial avec Partners Group », déclare Stéphane GOETHALS, co-fondateur.