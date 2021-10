Concours CIC Start Innovation Business Awards

Banque d'une PME sur trois en France et conscient que l'innovation est avant tout une démarche pragmatique et de proximité, le CIC lance son premier appel à projet multirégional. Dans un contexte où nous avons besoin de faire mieux avec moins, il souhaite être partenaire de tous ceux qui ont l'énergie d'entreprendre et qui osent aller à la découverte de nouveaux horizons.

Ouvert à toutes les start-up et projets innovants, ce concours ne comporte aucun critère sectoriel ou de maturité, mais le CIC privilégiera celles dont l'innovation peut être utile au plus grand nombre, et dont le potentiel est le plus important.

Les entrepreneurs intéressées peuvent ainsi faire valoir leur projet auprès du jury régional et tentez de se qualifier pour la finale en candidatant sur https://cicstartinnovationbusinessawards.fr.Pour conclure cette première édition du concours, la grande finale nationale, qui mettra à l'honneur les 12 meilleurs projets innovants récompensés en région, sera organisée à Paris le 15 décembre prochain.