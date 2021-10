Concours Ateliers d'Art de France 2014

Chacun des lauréats est sélectionné par un jury de professionnels, pour la qualité artistique, l’innovation et la maîtrise technique de son œuvre. Ebénistes, modistes, sculpteurs, céramistes, souffleurs de verre, créateurs de bijoux, artistes métalliers, laqueurs, mosaïstes, créateurs textile... Et bien d’autres professionnels des métiers d’art ont jusqu’au 20 mai prochain pour déposer leur projet sur le site www.ateliersdart.com. Au-delà d’une dotation financière, le Concours offre à ses lauréats une marque de reconnaissance de leurs pairs et une belle visibilité destinée à leur ouvrir des opportunités. En effet, chaque lauréat régional est récompensé par l’octroi d’une bourse de 1 000 euros. En novembre 2014 les pièces des 21 lauréats sont présentées lors d’une exposition à l’Atelier, l’espace de découverte des métiers d’art au Viaduc des Arts, à Paris. Parmi l’ensemble des lauréats régionaux, un jury élit le lauréat national, qui reçoit une dotation de 5 000 euros.