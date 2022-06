Concerts des enfants des orchestres Démos, les 17, 18 et 19 juin

Dans ces lieux historiques, pendant trois jours, neuf concerts seront donnés par 19 orchestres venus de toute la France, de l’Île-de-France, mais aussi de Toulouse, Lille, ou Rouen, par exemple.

Centré sur la pratique instrumentale en orchestre, le dispositif propose à des enfants de 7 à 12 ans et vivant dans des quartiers prioritaires de la politique et de la ville (QPV) ou des zones de revitalisation rurale (ZRR) trois ans d’apprentissage gratuit de la musique classique.

Lilian Thuram, parrain du projet

Depuis son lancement, ce sont ainsi plus de 10 000 enfants qui ont pu bénéficier de cette initiative. Avec en point d’orgue ces concerts de fin d’année, couronnant plusieurs mois de travail. Coordonné par la Philharmonie de Paris, parrainé par la pianiste Khatia Buniatishvili et le champion du monde de football 98 Lilian Thuram, Démos est un projet de démocratisation culturelle et musicale, initié en 2010, qui compte aujourd'hui plus de 50 orchestres répartis sur l'ensemble du territoire français.

A la fin des 3 ans passés dans Démos, chaque enfant peut bénéficier d'un accompagnement vers le conservatoire ou l'école de musique de son territoire. Il conserve alors l’instrument de musique qui lui a été confié durant toute la durée du projet. A noter que 50 % des enfants continuent la musique classique une fois le programme achevé.