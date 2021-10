Concert Chorus au Stade de France, le 30 mars

Finaliste du Prix Chorus 2012, le groupe a depuis époustouflé les plus grandes scènes de France. Leur pop ultra fraîche et bondissante puise dans les Talking Heads, Phoenix ou Late Of The Pier… Hyphen Hyphen se produira également jeudi 11 avril à l’heure du déjeuner au Magic Mirror sur le parvis de La Défense (concert gratuit), dans le cadre du festival Chorus 2013.