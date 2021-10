Comptasanté, la nouvelle application comptable dédiée aux professionnels de santé

Selon le dernier recensement de l'Insee en 2018, parmi les quelques 2,23 millions de professionnels de santé médicaux et paramédicaux en France, 400 000 exercent en libéral. Un statut qui leur impose de s'acquitter chaque année d'obligations comptables qui dépendent de la forme juridique de leur entreprise. Une tenue comptable qui peut-être une véritable contrainte au quotidien pour ceux qui ne s'y connaissent pas. C'est donc pour répondre à leurs besoins et leur permettre de consacrer plus de temps à leurs patients plutôt qu'aux chiffres que Comptasanté a développé une offre d'expertise comptable à distance exclusivement dédiée aux professionnels de santé.

Simple, rapide et économique, Comptasanté se veut être à mi-chemin entre un cabinet d'expertise comptable traditionnel et une solution robot/logiciel, alliant intelligence artificielle et haute qualité de service et d'accompagnement. De ce fait, chaque client bénéficie d'un comptable dédié, formé au suivi des professionnels de santé et directement joignable pour échanger sur son dossier, ses problématiques et ses projets.

Haute performance et conseils d'expert personnalisés

Afin de proposer une qualité de prestation toujours plus flexible et efficiente, Comptasanté a déployé en juin 2021 sa nouvelle application, téléchargeable sur Android et IOS (également disponible sur desktop). Disponible conjointement aux différentes offres Comptasanté et exclusivement réservé aux clients du cabinet, l'application a déjà été téléchargée plus de 500 fois. Elle permet aux praticiens de santé de déposer leurs documents comptables sur la plateforme via scan ou prise de photo, d'annoter les lignes du relevé bancaire qui n'auraient pas été déjà affectées par le comptable associé au compte client mais aussi de consulter en temps réel l'état de leur comptabilité.

Simple et en temps réel grâce à la synchronisation avec l'espace bancaire de l'utilisateur, l'application Comptasanté est un logiciel intelligent intuitif et parfaitement adapté pour piloter en quelques clics son activité.

