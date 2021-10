ComptaLab part à la rencontre des experts-comptables français

Afin d'accompagner les experts-comptables dans leur transformation numérique, le nouveau label français ComptaLab, fondé par Welyb, Newdeal, HappyCab, Chaintrust et Libeoqui, a décidé de partir à la rencontre de ces professionnels, via son événement phare, le ComptaLab Tour. Ce tour de la France se tiendra du 2 septembre au 5 novembre 2020 afin de rencontrer des expert(e)s-comptables et leur faire découvrir les nouveaux outils digitaux de leur profession.

Digitaliser la profession

L'objectif du label est de digitaliser la profession, d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée et augmenter leur part d'expertise via des solutions innovantes.

Exemple de réussite, la start-up Alan, symbole de réconciliation entre nouvelles technologies et métiers historiques qui a su réinventer le secteur jusqu'alors fermé de la mutuelle d'entreprise et plus largement de la santé. Au cours de la soirée de lancement de l'évènement, le co-fondateur et CEO de la start-up Alan, Jean-Charles Samuelian, fera part de sa vision sur le futur du secteur de la santé mais également nous dire comment, selon lui, les nouvelles technologies vont bouleverser des secteurs aujourd'hui partagés par quelques grands acteurs.

Dates clés du ComptaLab Tour

Parmi les temps forts de cet événement, sont à noter la soirée de lancement qui se tiendra à Paris, le 2 septembre 2020, en présence de François Jegard, ancien membre du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables et de Jean-Charles Samuelian, CEO d'Alan, suivie de cinq rendez-vous à travers toute la France :

● A Marseille, le 24 septembre 2020

● A Lille, le 08 octobre 2020

● A Bordeaux, le 15 octobre 2020

● A Nantes, le 29 octobre 2020

● A Lyon, le 05 novembre 2020

Des ateliers, des conférences thématiques ainsi que des formations, networking et échanges seront proposés aux professionnels, avec la volonté de leur offrir une vision nouvelle de leur profession.

Arrivée de 5 nouvelles startups dans le label

En cette rentrée 2020, le label accueille cinq nouvelles sociétés innovantes parmi ses ​adhérents​ :

- Mooncard​, spécialiste des paiements de notes de frais par carte bancaire ;

- MyUnisoft, solution de production comptable développée par et pour des experts-comptables ;

- Atometrics, solution d'information économique et financière ultra-locale sur les TPE/PME à destination des experts-comptables ;

- abCSR, outil de mesure de la contributions RSE des clients des experts-comptables ou de leur empreinte socio-économique et environnementale ;

- Evoliz​, solution de facturation et de gestion simple, ouverte et innovante.

Grâce à cette première promotion, le label pourra multiplier ses actions en faveur de la profession comptable et proposer, via des startups qualitatives, de nouveaux services aux cabinets et experts-comptables indépendants.