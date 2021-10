ComptaJob, une solution aux difficultés de recrutement des métiers du chiffre

« Nous recrutons fortement en raison des départs à la retraite mais aussi parce que notre activité est structurellement en croissance, que nos clients soient eux-mêmes en développement ou, au contraire, en phase de décroissance », témoignait récemment Mikael Hugonnet, le nouveau président de l'Ordre des experts-comptables de Nouvelle-Aquitaine,

Paradoxalement, ce secteur reste en tension et subit depuis des années à un véritable déficit d'attractivité. Les recruteurs peinent à trouver des talents alors même qu'il y a un réel besoin de compétences pour faire face aux enjeux actuels. C'est ce qui explique la success story de ComptaJob, devenu rapidement le premier site de recrutement spécialisé dans le domaine des métiers du chiffre.

Déjà 60 000 candidats et 5 000 recruteurs

Lancé en 2006, il fédère aujourd'hui une communauté de plus de 60 000 candidats (jeunes diplômés et profils expérimentés) et 5 000 recruteurs. Plus de 3 000 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité l'utilisent pour recruter dans les métiers du chiffre : Cartier, Auchan, Francis Lefebvre formation, Century 21, Manpower, Konbini, Chanel, SciencesPo, Partouche, Capgemini, Porsche…

C'est aussi le cas de cabinets de recrutement spécialisés, qui cherchent à répondre aux attentes des cabinets d'expertise comptable et des entreprises qui n'ont pas forcément le temps et les ressources internes pour recruter.

Cette année, le site fait peau neuve et annonce des nouveautés pour gagner en efficacité. Sa nouvelle version (à partir de 190 € HT selon la formule choisie) propose de nouveaux services plus adaptés à la publication des offres d'emploi et à la consultation des CV, via notamment la publication de contenu informatif exclusif, d'annonces sponsorisées et l'envoi d'alertes e-mails aux candidats ciblés.

« Nous proposons actuellement plus de 5 000 offres d'emploi, dans toutes les régions de France. Depuis notre création il y a 10 ans, nous avons déjà effectué plus d'1 million de mises en relation », se réjouit Jonathan Amram, PDG de ComptaJob.