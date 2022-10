Comptabilité : 2e édition de Make it Easy, un dispositif de soutien aux étudiants en difficulté

Consciente des problématiques financières ou relationnelles rencontrées par de nombreux élèves, mettant trop souvent en péril la poursuite d’études, la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre de Versailles (CRCC VC), en partenariat avec la CRCC de Paris et le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables Paris Île-de-France, ont souhaité agir encore plus efficacement avec cette opération, en soutenant les élèves méritants par un accompagnement humain et financier (soit une dotation de 3000 euros brut mensuel) destiné à les encourager à la poursuite d’études le plus loin possible.

Après sélection sur dossier, 30 bénéficiaires issus de différents établissements franciliens, recevront une bourse et seront suivis par un parrain (commissaire aux comptes volontaire) pendant 1 an et demi.

Le dispositif, comment ça marche ?

Une bourse à hauteur de 90 000 euros pour 30 lauréats. Les étudiants méritants recevront une bourse de 3000 euros brut mensuel, avec un premier versement de 1000 euros en janvier 2023, puis un second de 1000 euros en septembre 2023 et enfin un troisième versement de 1000 euros en juillet 2024.

Et comme l’accompagnement d’un mentor est essentiel dans la vie d’un étudiant pour lui permettre de faire les bons choix, un parrainage par un commissaire aux comptes membre de la CRCC de Versailles et du Centre a été mis en place. Ce parrain pourra :

L’accompagner et l’aider dans ses études,

Bénéficier des conseils et de l’expérience d’un professionnel,

Le guider dans la réalisation de son projet professionnel,

L’aider dans ses recherches de stages : entretien blanc, lettre de motivation, présentation, etc.

Auditeur légal, un job plein d’avenir

Face à la complexité grandissante de leur environnement, les entreprises ont besoin de plus en plus de rassurer leur partie prenante. L’auditeur légal, parce qu’il est porteur de confiance dans un monde de plus en plus incertain, ne connaît pas la crise !

L’une des missions de l’auditeur légal est le commissariat aux comptes, mission à travers laquelle il a pour rôle de contrôler la régularité et la sincérité des comptes des entreprises et des associations.

Il accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans leur développement et la réussite de leurs projets.

Il les aide à mieux identifier leurs risques comptables, financiers, fiscaux, informatiques, etc. et à les évaluer pour s’améliorer.

Il peut être salarié, associé ou encore indépendant.

Le salaire brut mensuel d’un CAC débutant est entre 2500 euros à 3000 euros

Les compétences de l’auditeur légal :

Qualités relationnelles

Sens de l’analyse et esprit critique

Excellentes connaissances de l’entreprise et de son environnement

Compétences techniques en comptabilité, finances et droit

Accès à la profession de l’auditeur légal :

Option 1 : diplôme d’expertise comptable + 2 ans de stage chez un commissaire aux comptes

Option 2 : master 2 en comptabilité, contrôle de gestion ou finance + 3 ans de stage chez un commissaire aux comptes

Option 3 : Master 2 d’une autre filière + CPFCAC (certificat préparatoire aux fonctions de CAC) + 3 ans de stage chez un commissaire aux comptes

Les conditions pour qu’un étudiant candidate

Deux comités sont mis en place pour assurer le suivi des candidats et sélectionner les profils des futurs lauréats.

Le comité de sélection est composé de professionnels bénévoles qui étudieront les dossiers reçus et désigneront les 10 lauréats.

Le comité de suivi sont les parrains et professeurs qui s’assurent que tout au long de la mise en œuvre de l’opération que l’accompagnement de l’étudiant sera le plus adapté possible.

Les critères de sélection

L’étudiant doit :

Être en 2 ème année BTS CG, DCG, BUT, ou en L2 Finances

année BTS CG, DCG, BUT, ou en L2 Finances Vouloir s’orienter vers les métiers du chiffre (filière audit, expertise comptable)

Avoir une situation personnelle financière justifiant l’obtention de cette aide

Si l’étudiant est intéressé par ce dispositif, voici les éléments nécessaires pour constituer son dossier :