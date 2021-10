Comprendre et anticiper la mobilité du territoire

IFP Energies nouvelles (IFPEN), à travers le Carnot IFPEN Transports Energie, et Paris Ouest La Défense (POLD) annoncent le lancement de leur nouveau partenariat collaboratif monté dans le cadre du projet Territoires d’innovation de grande ambition (TIGA) Ile-de-France « Construire au futur, habiter au futur ». L’ambition de ce partenariat est de capter, analyser et modéliser les données de mobilité sur le territoire de Paris Ouest La Défense, afin de mieux comprendre et anticiper les déplacements liés au travail.

Cette collaboration, qui associe également l’Université Paris Nanterre, trouvera une application concrète au travers de la cartographie dynamique des flux vers et depuis la trentaine de tiers lieux du territoire. Celle-ci permettra de proposer des services et des horaires adaptés aux usagers, tout en facilitant les interconnexions entre les différents sites.