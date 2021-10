Compliance : Francis Lefebvre lance la première solution de compliance fiscale en ligne

Disponible en mode SaaS, l'outil de Francis Lefebvre e-Compliance permet de contrôler la cohérence des données entre comptabilité et déclarations fiscales, tout en offrant une assistance métier dédiée à l'utilisateur.

Depuis le site internet fl-ecompliance.com, il est possible d'obtenir un devis personnalisé, de demander une démo et de retrouver des articles d'actualité relatifs à la compliance comptable et fiscale. Ludique et facile d'utilisation, ce logiciel créé par des experts (avocats et experts-comptables) réalise instantanément un contrôle de conformité en seulement quelques clics.

Grâce à un examen de cohérence globale, effectué à partir des données contenues dans des fichiers normés (FEC, TVA, DEB, DES), un rapport d'analyse imagé est alors généré automatiquement.