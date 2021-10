Compliance : BM&A récompensé pour le module Sapin 2 de sa solution GEO

En recherche permanente de solutions permettant d'accompagner les Compliance Officers, le Cercle de la Compliance organise tous les ans un concours visant à mettre en valeur les innovations technologiques ou organisationnelles les plus pertinentes contribuant de manière significative et rapide à l'implémentation de la compliance dans l'entreprise. Chaque dossier de candidature est analysé par un jury de professionnels de la compliance selon trois grands critères que sont le caractère innovant, l'impact sur l'adoption de la compliance au sein de l'entreprise et l'utilité immédiate pour le Compliance Officer.

Pour l'édition 2020, le jury du concours « Smart Award Compliance » a créé un prix spécial pour récompenser BM&A pour le module Sapin 2 de sa solution Global Enterprise Observer (GEO) de monitoring des données comptables.

GEO : l'intelligence comptable augmentée au service des Compliances Officers

Grâce aux technologies, les pratiques métiers ont la possibilité d'évoluer et la donnée comptable d'être mieux exploitée, avec des processus de contrôle facilités et intensifiés par une data-analyse agile et intelligente. Les algorithmes de contrôle et la puissance d'analyse de GEO permet à ses utilisateurs, les Compliances Officers mais aussi les fonctions comptables et financières, fiscales, M&A, audit et contrôle interne, de pouvoir concentrer leurs efforts sur leurs métiers.

Les tâches de collecte, de mise en qualité, ou autre manutention de gros volumes de données comptables et financières sont rendues transparentes, pour se concentrer davantage sur l'analyse et la prise de décision. Outre la précision de ces analyses, GEO permet donc de faire travailler conjointement ces différents métiers, mutualisant ainsi les efforts et les budgets de chacun. « Le Jury a considéré que le module Sapin 2 de la solution GEO est de nature à répondre aux besoins de monitoring des données comptables au service de la conformité anticorruption. », a précisé Catherine Delhaye, présidente du Cercle de la Compliance. « Le module Sapin 2 de GEO, comme son nom l'indique, concentre l'ensemble des analyses utiles à la mise en œuvre du pilier 5 de Sapin 2, c'est-à-dire les contrôles comptables, et ce quels que soient les pays, les pratiques comptables ou les applications comptables concernées. Lancé en 2020, GEO aura déjà été utilisé dans 30 pays à la fin de cette première année, et plus de 55 fin 2021. Notre crédo : rendre simple et accessible l'analyse des flux comptables, y compris pour les non experts du sujet. », a ajouté Caroline Allouët, en charge de la R&D métier de GEO.