Compétences numériques : Microsoft et LinkedIn soutiennent le retour à l'emploi

En s'appuyant sur certaines données de l'Economic graph de LinkedIn, cette initiative à échelle mondiale, qui combine les expertises Microsoft, LinkedIn et GitHub, vise à contribuer à la relance économique en identifiant et en développant les compétences numériques en adéquation avec les besoins du marché.

« Le numérique est au cœur de notre société. La crise que nous traversons nous montre chaque jour qu'il est urgent de transformer ses connaissances numériques en compétences professionnelles. En tant qu'acteur majeur du numérique, il est donc de notre responsabilité de nous mobiliser, aux côtés de notre écosystème, pour développer des initiatives en matière de compétences numériques à destination des personnes en recherche d'emploi et ainsi favoriser leur reconversion », explique Carlo Purassanta, président de Microsoft France.

Focus sur 10 métiers d'avenir

Ce programme de formation consistera à l'analyse et l'identification des compétences les plus recherchées par les employeurs et la collaboration avec les institutions et Pouvoirs publics locaux afin de développer les formations les plus adaptées au retour à l'emploi. C'est ainsi qu'en analysant les données de plus de 690 millions de profils, LinkedIn a pu identifier dix métiers parmi les plus recherchés par les employeurs :

Développeur web

Représentant commercial

Chef de projet

Administrateur réseau

Spécialiste du service client

Spécialiste en marketing numérique

Administrateur système

Graphiste

Analyste financier

Analyste de données

Accès à des formations et certifications reconnues

Ce projet mettra ainsi à disposition des contenus de formation gratuits pour le développement de compétences relatif à ces dix métiers. Ces contenus qui proviennent de Microsoft Learn, de LinkedIn Learning et de Github, seront accessibles gratuitement jusqu'à fin mars 2021, aux personnes en recherche d'emploi. La plateforme propose, pour chaque métier identifié, un parcours de formation certifiant ainsi que des modules plus génériques comme rechercher et postuler à des offres d'emplois ou encore maîtriser les soft skills les plus demandées.